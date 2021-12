Menino queimado por madrasta na Bahia recebe alta médica

O menino C.M.S., 10 anos, que sofreu queimadura de segundo grau no tronco, ombros e face após ser atingido por água quente jogado pela madrasta, recebeu alta médica do Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

O paciente, que teve alta no sábado, 6, estava internado desde o dia 25 de novembro. Ele agora retornará à unidade no dia 16 deste mês para acompanhamento ambulatorial.

C.M.S. foi atingido com água quente pela madrasta Carla Matias Vieira Santos, 27 anos, que está presa no Conjunto Penal de Feira de Santana. O fato ocorreu no último dia 20, mas só foi descoberto cinco dias depois, após a polícia receber uma denúncia anônima.

Carla foi autuada em flagrante por cárcere privado, omissão de socorro e tortura e abandono intelectual. Já o pai do menino, Uelton Batista Santos, foi indiciado por omissão de socorro, por ter visto o filho ferido e não encaminhá-lo ao hospital.

