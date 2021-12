Menino morre após ser imprensado por carro do pai na Bahia

Uma criança morreu após ser atropelada acidentalmente, nesta segunda-feira, 15, pelo carro do pai na cidade baiana de Luís Eduardo Magalhães (a 942 km de Salvador).

De acordo com o site Blog Braga, o veículo apresentou defeito durante a noite anterior e o pai Vanderlei de Oliveira Souza usou um cabo para carregar a bateria. Pela manhã, ele voltou a fazer o procedimento, mas não percebeu que o automóvel estava com a chave ligada e o veículo com a marcha engatada, o que fez o carro ligar e atingir o menino, que estava brincando em um balanço em frente de casa.

O automóvel acabou imprensando o garoto na parede da casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros ao menino, mas ele acabou não resistindo.

A mãe da criança, que está grávida, ficou em choque ao saber da morte do filho.

