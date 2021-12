Menino é estuprado dentro de escola; colegas são suspeitos

Um menino de 12 anos foi abusado sexualmente dentro da escola onde estuda, no município de Luís Eduardo Magalhães (a 947 km de Salvador). Segundo informações da Polícia Civil, divulgadas nesta sexta-feira, 30, os suspeitos são cinco colegas com idades entre 11 e 14 anos. A criança foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde em exame de corpo de delito o estupro foi confirmado.

O abuso aconteceu na Escola Municipal Ivo Hering na manhã da última segunda-feira, 26. Familiares do menino relataram à policia que ele ainda foi agredido antes de ser levado para o banheiro da unidade de ensino, onde foi violentado. O menino já foi transferido para outra escola na cidade.

A polícia abriu um inquérito para investigar o crime. "Os autos foram conclusos e vamos encaminhá-los ao Ministério Público na terça-feira [3 de novembro], junto com os autores e a vítima para que o Ministério Público tome uma providência e, junto com o Judiciário, tome decisão sobre o futuro dos menores", apontou o delegado Rivaldo Luz em entrevista à rede Bahia.

Em nota, a assessoria de comunicação da prefeitura disse que a Secretaria de Educação está acompanhado as investigações e que vai punir os envolvidos na semana que vem, quando voltar do recesso em decorrência do feriado.

