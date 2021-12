Menino é atropelado ao correr atrás de bola na praia de Mar Grande

Um menino de 3 anos foi atropelado ao correr atrás de uma bola na praia em Mar Grande, na ilha de Vera Cruz, neste domingo, 3. De acordo com o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), Felipe Lima Marques brincava na areia com familiares quando saiu correndo atrás da bola e foi atingido por uma moto que circulava no local.

O garoto foi arremessado e bateu a cabeça. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde foi constado sangramento no nariz e pouca consciência. A equipe do Graer foi acionada e a criança foi transportada de helicóptero para Salvador.

Ele foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado da vítima não foi divulgado.

