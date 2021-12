Menino de 9 anos morre ao brincar com arma do pai em Feira

Um menino de 9 anos morreu após ser atingido na cabeça por um tiro disparado pela arma do pai. A fatalidade aconteceu na noite desta quinta-feira, 26, no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana (a 109 de Salvador).

De acordo com a polícia, a vítima estava em casa apenas na companhia do irmão de 8 anos. Eles estariam brincando com o revólver calibre 32, que acabou disparando.

Ao Portal de A TARDE, o delegado João Uzzum informou que uma perícia foi realizada no imóvel, no entanto, ainda não é possível saber se o tiro ocorreu quando a própria vítima estava com o revólver na mão ou se o irmão mais novo que manuseava a arma.

A tragédia aconteceu na residência onde o pai dos meninos mora com a companheira. O delegado disse não saber se as crianças moravam lá ou se faziam apenas uma visita.

Uzzum ainda afirmou que o pai dos meninos tem envolvimento com o tráfico de drogas na região. Até as 8h desta sexta, 27, o casal ainda não havia sido localizado pela polícia. A mãe biológica das crianças foi até a casa onde ocorreu a fatalidade e conversou com a polícia.

