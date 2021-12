Menino de 8 anos é atropelado após descer de ônibus escolar

Uma criança de 8 anos foi atropelada por um veículo de passeio nesta segunda-feira, 9, após descer do ônibus escolar, na BR-330, no trecho de Ipiaú (cidade a 335 km de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo escolar estava estacionado no acostamento e o menino foi atingido pelo carro, modelo Saveiro, quando tentava atravessar a pista.

Ele teve lesões graves e foi socorrido pelo próprio condutor do veículo, que o levou para o Hospital de Ipiaú. Depois, a vítima foi transferida para o Hospital Prado Valadares, em Jequié.

Conforme o site Ipiaú Notícia, familiares do garoto informaram que, apesar dele está consciente, seu estado de saúde ainda é delicado, já que ele sofreu cortes na cabeça, no ombro e na região do joelho.

