Menino de 4 anos ganha festa surpresa de policiais militares na Bahia

Nada de Homem-Aranha, Batman ou Ben 10, o pequeno Davi queria um aniversário de 4 anos com o tema Polícia Militar. O sonho do menino foi realizado por policiais da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Itapetinga, no interior da Bahia.

A festa aconteceu nesta segunda-feira, 29, no Colégio Augusto de Carvalho – onde Davi estuda –, e contou com bolo na cor da farda da PM. Como não poderia ser diferente, o garoto se vestiu como um policial militar e bateu continência para todos no aniversário.

A maior surpresa para ele, no entanto, foi a chegada de policiais do Pelotão Tático Operacional (Peto) e da coordenadora de área da companhia.

O interesse de Davi pela PM é justificado porque alguns parentes dele são policiais. “Essa admiração pelo nosso trabalho nos enche de alegria, esperança e ajuda a nos estimular para trabalhar cada vez mais em prol de toda a população”, disse um dos policiais presentes na festa.

Policiais militares foram prestigiar festa de Davi (Foto: Divulgação | PM)

