Menino de 4 anos cai de prédio e mãe é presa em Conquista

Um menino de 4 anos ficou ferido depois de cair do 2º andar de um prédio no bairro Brasil, em Vitória da Conquista (a 517 km de Salvador). O garoto estava sozinho no momento do acidente, de acordo com o Blog Nildo Freitas.

A mãe da criança, que não estava em casa quando o garoto caiu, foi levada para o Distrito de Segurança Pública (Disep) e presa por abandono de incapaz.

A criança foi internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) em estado grave. Ele continua hospitalizado nesta manhã de segunda, 1º. O acidente aconteceu neste domingo, 31.

