Um milagre! Assim pode ser descrito o fato de um menino de dois anos sobreviver após ser atropelado acidentalmente pela mãe, na garagem da casa onde moram, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A criança levantou segundos depois que o carro passou por cima da cabeça dela com a roda dianteira.

Segundo o pai da criança, o pintor automotivo Marcifranci Oliveira Lopes, Kauê foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois, encaminhado ao Hospital do Oeste, em Barreiras, onde está internado.

De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, o menino tem quadro de saúde estável e será avaliado por neurologista antes de receber alta.

O acidente, que ocorreu no último domingo, 3, foi registrado pelas câmeras de segurança da casa.

Da Redação Menino de 2 anos sobrevive após ser atropelado pela mãe

"Um grande milagre mesmo. Glória a Deus!", comentou o pai de Kauê em postagem em uma rede social.







Glórias a teu santo nome meu senhor e Salvador Jesus Cristo por este milagre na vida do meu filho kauê Publicado por Marcifranci O. Lopes em Domingo, 3 de abril de 2016

adblock ativo