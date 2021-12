Menino de 10 anos morre após ser atingido por bala perdida

Luciano Gonçalves Silva, de apenas 10 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 5, após ser atingido por uma bala perdida na noite de domingo, 4. O crime ocorreu dentro do Condomínio Conceição Vile, conhecido como B12, localizado na Rua Inácio de Loyola, no bairro Conceição, em Feira de Santana (a cerca de 97 km de Salvador).

Além da criança, um rapaz identificado como Jonas Pereira Vitória, 22 anos, também foi baleado e encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Já Luciano, foi socorrido e levado ao Hospital Estadual da Criança (HEC) mas não resistiu.

De acordo com o site Acorda Cidade, Jonas informou aos policiais que estava no condomínio quando dois homens chegaram perguntando “Cadê a massa?”. Em seguida, foram efetuados vários disparos, atingindo a coxa, panturrilha e braço esquerdo dele. Enquanto isso, o garoto foi atingido no tórax.

Jonas informou ainda que reside no bairro Conceição e que não conhece os dois homens. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

adblock ativo