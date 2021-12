Menino 9 anos morre após ser baleado por irmão de 8

Um menino de 9 anos morreu após ser atingido por um tiro disparado acidentalmente pelo irmão de 8 anos em Alagoinhas (a 116 km de Salvador). O menino mais novo, E.S.O., pegou a arma para brincar, quando houve o disparo que atingiu o rosto do irmão D.G.S.O.

O garoto não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Alagoinhas. O garoto E.S.O, que fez o disparo, também ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, com queimaduras provenientes da pólvora.

De acordo com a polícia, a arma pertence ao padrasto dos meninos, que está foragido.

