Menina volta para casa depois de 5 anos no hospital

"Para nós, é como se minha filha tivesse acabado de nascer. É uma nova vida". Estas foram as palavras da dona de casa Elenilda Pereira de Oliveira, nesta terça-feira, 8, ao levar para casa a filha Letícia Oliveira Barreto, 7 anos, depois de 5 anos e dois meses internada na Unidade de Terapia Intensiva dos hospitais Clériston Andrade e Estadual da Criança.

A menina deu entrada na UTI em 1º/2/2009, por causa de uma insuficiência respiratória crônica causada por infecção no sistema nervoso central. Hoje, ela leva uma vida quase normal, mas não fala porque foi submetida a uma traqueostomia - abertura de orifício na traqueia para a passagem de ar.

A saída do hospital foi em clima de festa, com direito a balões, cartazes, bolo e música. Uma despedida feliz para quem encantou os funcionários e médicos da unidade com seu jeito meigo e sorridente. Na cabeça, uma coroa onde estava escrito princesa Letícia chamava a atenção por onde passava.

"Ela gosta de todo mundo, não fica um dia sem passar pelas salas para ver os funcionários. Só tenho a agradecê-los pelo carinho e dedicação", afirmou a mãe Elenilda. Ao encontrar a sobrinha de 2 meses pela primeira vez, Letícia não se conteve: abriu um sorriso e esticou os braços para segurá-la.

"Ela não conhecia a minha filha ainda. Graças a Deus, está indo para casa para usufruir de nossa companhia. É um dia maravilhoso para nós", revelou a irmã Laila Oliveira. O saguão do HEC ficou lotado de familiares, funcionários e amigos da criança. O choro só foi visto no momento em que Letícia entrou na ambulância que a levaria para casa.

"Ela é uma criança especial e, como médico, posso dizer que é uma guerreira e batalhadora, pois passou por momentos difíceis", disse o pediatra Márcio Torres. Ele acompanha Letícia desde a entrada na UTI pediátrica, quando ainda funcionava no Hospital Geral Clériston Andrade.

"Ela chegou tendo convulsões repetidas vezes, o que agravou o quadro. Não andava, não tinha nenhum estímulo cognitivo. Hoje, anda, entende o que se fala, responde a estímulos e vive sorrindo", disse.

No momento de entrar na ambulância que a levaria para casa, a garota não quis sair da cadeira de rodas. Só depois de muita conversa e brincadeiras do grupo Terapeutas do Riso Letícia aceitou entrar no veiculo.

"Não foi surpresa, já que sempre que andávamos por aqui ela se negava a sair da unidade. Foi o lar que conheceu. Mas tenho certeza de que vai se habituar em casa", disse o pai, o pedreiro Crispim Anunciação Barreto.

Festa

Na chegada em casa, Letícia foi recebida com festa por parentes e vizinhos. "Acompanhei o processo ao lado da família e hoje sei a felicidade que é para eles tê-la de volta", disse a vizinha Neide Bastos.

Letícia inicialmente se recusou a entrar no seu quarto, mas logo depois se animou ao saber que ele era todo rosa. Olhou cada detalhe e expressava a alegria com sorrisos e dançando abraçada com a irmã caçula Mariana Oliveira.

Como depende de oxigênio e ventilação mecânica para dormir, a pequena Letícia foi contemplada pelo programa de oxigenoterapia da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que cede o equipamento para suporte respiratório ser usado em casa.

A casa, que antes era de apenas 5 cômodos e não possuía banheiro, foi totalmente reformada pela Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) para receber a menina. Os móveis do quarto da garota foram doados por uma ONG da cidade. Amplo e arrejado, ele recebeu os equipamentos necessários como respirador, aspirador e cilindro de oxigênio.

"Na verdade tínhamos um lugar para podermos nos abrigar da chuva. Eles fizeram tudo por nós desde a reforma da casa ao treinamento para cuidar de minha filha e sem falar na dedicação e amor que eles dispensaram durante todo este tempo. Temos mais uma família", desabafou Elenilda Pereira.

Elenilda lembra os momentos difíceis que passou nestes cinco anos ao lado da filha. "Ela apresentou várias paradas e em alguns momentos achei que a perderia de vez. Mas ao me aproximar dela ela me passava uma força tão grande que a minha esperança renascia e começava a acreditar que um dia conseguiria levá-la para casa. E este dia chegou", explicou.

Lula lá

Em julho de 2011, a pequena Leticia recebeu a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve no HEC para visitar as instalações. "Ele foi bastante carinhoso com ela, passeou pelos corredores e dispensou um tempinho para conversar e brincar com a minha filha. Eu fiquei emocionado", contou Crispim Barreto.

O casal tem mais 8 filhos e sobrevive de benefícios sociais somado aos pequenos bicos que o pai faz como pedreiro. Letícia usa fraldas e precisa de uma alimentação balanceada, o que para a família será um problema. "Gostaria de fazer um apelo a algum empresário da construção civil que me arranje um emprego pois temos que cuidar ainda melhor da minha filha", apelou o pai.

Letícia é o 7º paciente crônico que deixa o HEC e volta ao convívio familiar. O processo tem como principal objetivo, humanizar o tratamento de pacientes com internação prolongada, possibilitando a saída segura do ambiente hospitalar, por meio da adaptação ao convívio doméstico, além do treinamento dos familiares para os cuidados domiciliares.

