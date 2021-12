Menina passa mal após ingerir veneno de carrapato por engano

Uma menina de 11 anos passou mal após ingerir veneno de carrapato por engano. O fato aconteceu na noite desta terça-feira, 27, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

De acordo com o Blog do Braga, os pais da garota são lavradores e produzem e armazenaram o veneno em uma garrafa pet. O produto estava em cima da geladeira e a criança confundiu o veneno, que tem cor amarelada, com óleo.

A menina pegou o veneno e colocou no arroz para cozinhar. Em seguida, ela ingeriu o alimento, vomitando em seguida.

A garota foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para a UPA da cidade, onde ela passou por uma lavagem.

