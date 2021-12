Menina é baleada por garoto de 10 anos após tentativa de estupro

Uma menina de 9 anos foi baleada nas nádegas em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Um garoto de 10 anos é apontado como autor do crime, que ocorreu na noite desta sexta, 20, na casa da madrasta do menino.

De acordo com o Blog do Marcelo, ele teria tentado violentar a menina, que reagiu, conseguindo evitar o estupro. Após a reação da vítima, o garoto teria atirado na vítima.

Ele usou uma arma, do tipo garrucha, que pertenceria ao seu irmão mais velho. Após o crime, o menino se apresentou na delegacia acompanhado da madrasta. Uma irmã dele teria levado a arma usada no crime. Após ser ouvido, o garoto foi liberado.

A menina foi levada para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde passa por cirurgia. De acordo com o Blog do Marcelo, o estado de saúde dela é grave e corre risco de ficar paraplégica.

