Menina de cinco anos é morta com tiro disparado por irmão

Uma menina de cinco anos foi morta na noite desta quarta-feira, 4, por volta de 21h30, no município de Feira de Santana, a 108 km de Salvador. De acordo com informações de familiares, a criança Maria Heloíse Silva da Hora estava em um carro modelo Voyage, que pertencia ao seu ex-cunhado, Luís Anselmo Cerqueira do Nascimento, quando foi baleada na cabeça.

O tiro foi disparado pelo irmão da vítima, um adolescente de 16 anos, que pretendia atingir Luís. O motivo seria uma vingança por conta do suicídio da ex-mulher de Luís, que era irmã do adolescente e de Maria Heloíse, em janeiro deste ano. Os familiares culpavam o ex-marido pelo ocorrido.

O crime aconteceu na Rua Belo Horizonte, no bairro Acácia, após Luís visitar sua filha e parar para conversar com os ex-sogros, para que pudesse ficar com a criança mais vezes. Maria Heloíse estava no colo do pai, o ex-sogro de Luís, e havia sido colocada no carro enquanto os dois conversavam.

A criança chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual da Criança, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.

