Menina de 8 anos denuncia abuso sexual por meio de bilhete

Uma menina de 8 anos, residente em Itaparica, denunciou as tentativas de abuso sexual cometidas por um amigo da família escrevendo um bilhete, entregue à tia. O biscateiro Roque Figueiredo, o "Roque do Fogão", de 45 anos, foi indiciado nesta quinta-feira, 11, por estupro de vulnerável.

Segundo a polícia, a prisão preventiva de Roque já foi solicitada. Ele está custodiado no hospital de Santo Antônio de Jesus, para onde foi transferido após quase ser linchado por populares. O biscateiro não corre risco de vida.

Roque foi ouvido pelo delegado Lúcio Ubiracê, titular da 19ª Delegacia Territorial (DT/Itaparica), e negou o ocorrido em seu depoimento. No bilhete, a menina escreveu que o biscateiro pedia-lhe que tocasse em seu órgão genital e que fizesse sexo com ele.

O assédio foi descoberto neste sábado, 6, quando Roque foi à casa da família da criança para desmontar um móvel. A tia notou o nervosismo da menina e perguntou à ela o motivo. Depois de muita insitência, a menina escreveu o bilhete no qual denuncia Roque e descreve as propostas e ameaças feitas por ele. A menina informou à tia que não cedeu ao assédio.

Para não chamar a atenção de Roque, a tia saiu da casa com a criança e entregou o bilhete à mãe. As duas contaram o ocorrido a vizinhos, que agrediram o acusado com socos e pontapés. Os agressores ainda não foram identificados.

Roque foi socorrido ao Hospital Regional de Itaparica e depois transferido para a unidade hospitalar em Santo Antonio de Jesus. Ele tem passagem pela polícia pelo estupro de outra menina, em 2006, em Salvador, além de também ter sido preso por furto, roubo e porte ilegal de armas.

