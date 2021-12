Menina de 7 anos morre após ser baleada em Camaçari

Uma menina de apenas 7 anos morreu após ser baleada na cabeça, na noite desta quarta-feira, 19, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu por volta das 21h30, na terceira etapa do Parque das Mangabas, em frente ao terreiro do Pai Diogo.

A mãe da criança, identificada como Brena Horrara Rosa de Cena, de 25 anos, foi atingida por dois disparos de arma de fogo. A jovem foi socorrida para o Hospital Geral de Camaçari (HGC).

De acordo com o Centro Integrado de Comunicação da polícia (Cicom), a garota foi identificada pelas iniciais M. E. C. F.

Conforme informações do 12º Batalhão da Polícia Militar, na quarta-feira, 19, por volta das 21h05, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para atender a uma ocorrência de pessoas alvejadas por disparos de arma de fogo dentro de um veículo na rua do Areal, na 3ª etapa do Parque das Mangabas, em Camaçari.

No local, a guarnição constatou o fato, um homem que dirigia o veículo não foi alvejado, mas uma criança de sete anos e uma mulher, mãe e filha, foram atingidas. A guarnição socorreu as vítimas para o Hospital Geral de Camaçari.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. A motivação e a autoria serão investigadas pela Polícia Civil.

