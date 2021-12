Menina de 5 anos morre e três ficam feridos em acidente na BR-101

Uma criança de cinco anos morreu na noite de sexta-feira, 22, após o carro em que ela estava colidir com um veículo na BR-101, entre os municípios Eunápolis e Itabela, no extremo sul do estado. Três pessoas ficaram feridas.

De acordo com o blog Radar 64, a menina, que morava em Itabela (distante a 710 km de Salvador), viajava com os pais para Eunápolis (a 643 km da capital). Um amigo da família conduzia o carro no momento da colisão. Os dois ocupantes do outro veículo envolvido no acidente não sofreram ferimentos.

A criança foi encaminhada ao Hospital Frei Ricardo, em Itabela, mas não resistiu. Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Eunápolis em estado grave.

