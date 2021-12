Menina de 15 anos é encontrada morta em rio de Iguaí

Uma menina de 15 anos foi encontrada morta na manhã deste domingo, 28. O corpo de Andressa de Novaes Costa, foi encontrado boiando nas águas do "Rio Preto" embaixo de uma ponte em Iguaí (a 500 quilômetros de distância de Salvador), às 11h30.

De acordo o site Itapetinga Repórter, a jovem morava na zona rural da cidade e saiu de casa no dia anterior para participar de um aniversário e depois do evento resolveu ir até a cidade. A vítima apresentava sinais de estrangulamento.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), esteve no local com a Polícia Civil.

