Menina de 14 anos sofre estupro coletivo em Itabuna

Uma adolescente de 14 anos foi abusada sexualmente por "colegas" da mesma escola em que estuda, no município de Itabuna (a 450 quilômetros de Salvador). O caso foi registrado nesta quinta-feira, 1º, na Delegacia da Mulher (Deam).

Segundo informações do blog do Verdinho Itabuna, a mãe da vítima só teve conhecimento do caso na tarde da última terça-feira, 30, duas semanas depois do fato. Ela só ficou sabendo por meio de uma vizinha, que teria lhe mostrado um vídeo do ato gravado pelos suspeitos.

De acordo com o blog, a garota estaria dopada. Ela teria dito que chegou a ir até a casa de um dos suspeitos, para pegar uma maquete que seria apresentada na escola. No local, ela ingeriu um copo de refrigerante, que estaria com alguma droga.

Ainda não há informações de quantas pessoas teriam participado do crime. Dois estudantes foram identificados e são menores de idade, conforme o Verdinho.

Ao blog, o Conselho Tutelar informou que está prestando apoio à vítima e também à família.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o órgão, mas foi informado que o conselheiro Robenilson Sena, que está à frente do caso, não estava no instituição.

