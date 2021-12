Menina de 13 anos morre após ser baleada na cabeça pelo namorado

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser baleada na cabeça, dentro da casa onde morava, na tarde desta quinta-feira, 9, no bairro Campinhos, na cidade de Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. De acordo com a polícia, vizinhos contaram que o disparo teria sido feito pelo namorado da jovem. As testemunhas ainda disseram que menina estava grávida.

Conforme a polícia, o casal estava discutindo, quando o rapaz atirou na namorada e depois fugiu da residência. A identidade do suspeito ainda é desconhecida.

Equipes da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizou buscas na região, à procura do namorado da adolescente. Até as 17h30, o suspeito ainda não havia sido encontrado.

O corpo da vítima foi levado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.

