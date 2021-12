Menina de 13 anos é morta; namorado da vítima era o alvo

Uma garota de 13 anos foi assassinada em frente à casa onde morava, na cidade de Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador), na noite desta terça-feira, 11. O crime ocorreu bairro de Pedrinhas, por volta das 19h. A menina estava acompanhada do namorado, que sobreviveu aos tiros.

Segundo informações do site Blitz Conquista, o alvo dos disparos seria o namorado da vítima, que tem 15 anos. Ao perceber a aproximação do homem, o jovem correu para interior da casa e conseguiu escapar dos tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi solicitado, mas a jovem, que foi atingida no peito, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com a polícia, o adolescente já sofreu outros ataques por parte do assassino. Ele teria tido uma briga com o jovem, em um show, que chegou a atirar nele.

Com o intuito de encontrar o suspeito do homicídio, a polícia fez ronda pela região. As investigações sobre o caso já foram abertas.

