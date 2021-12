Menina de 12 anos abusada pelo pai está gravida, aponta laudo

Uma menina de 12 anos, abusada sexualmente pelo próprio pai em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), está gravida, segundo apontou laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) divulgado na terça-feira, 30, pelo delegado Gustavo Coutinho. Ele ainda informou que a gravidez da jovem está no início, tendo cerca de um mês.

“O laudo chegou com o resultado de que a menina está realmente grávida do próprio pai e o resultado foi encaminhado para o Ministério Público, que tomará as providências cabíveis em relação à gravidez dela, para ver se vai pedir autorização judicial para ela abortar", informou o delegado ao site Acorda Cidade.

Ele qualificou o crime cometido pelo pai de "aberração": "[É] um caso gravíssimo e a Justiça tem que ser ágil e penalizar esse indivíduo para ele ficar muito tempo preso e pagar por essa crueldade que fez contra a própria filha de 12 anos”.

De acordo com o site local, o pai da menina, que não teve o nome divulgado para preservar a identidade da jovem, foi preso último dia 19 de outubro, após a própria filha denunciar o caso na escola onde estava.

Prisão

A prisão ocorreu no distrito de Ipuaçu, em Feira, e atendeu a um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz titular da 1ª Vara Crime de Feira de Santana. Na época, o homem estava com uma arma de fogo. Apesar disso, não ofereceu resistência à prisão.

A constatação do estupro ocorreu depois da realização de alguns exames, inclusive de gravidez. O resultado foi anexado ao inquérito enviado ao Ministério Público.

Segundo inquérito

Esta não teria sido a primeira vez que o homem abusou da mesma filha e de duas enteadas, segundo o Acorda Cidade. Em 2011, ele já tinha tinha sido indiciado por abuso sexual em um inquérito, arquivado 3 anos depois por falta de provas. Na época, a filha tinha 5 anos e as enteadas 4 e 6 anos.

“Sete anos depois, ele responde novo inquérito, mas desta vez foi comprovado, tanto pelo laudo inicial quanto pela gravidez. Além disso, quando ele foi conduzido para a delegacia confessou com detalhes tudo o que vinha fazendo contra a filha nestes anos. A pena será muito alta por todos esses crimes que cometeu. Ele continua preso no Conjunto Penal de Feira de Santana”, afirmou o delegado.

