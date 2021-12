Menina de 10 anos é estuprada em Feira de Santana

Os moradores do bairro do Tomba, em Feira de Santana, denunciaram o estupro sofrido por uma menina de 10 anos, neste domingo, 16. O autor do crime teria atraído a criança ao seu carro.

As informações iniciais do Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), indicam que o homem, ainda não identificado, teria levado a menor para outro local para praticar o crime, segundo informações do site Acorda Cidade.

Ainda segundo o site, a polícia foi acionada por populares enquanto realizavam uma ronda na região. O suspeito ainda não foi localizado.

