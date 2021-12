Menina de 1 ano morre afogada em piscina durante passeio em Guarajuba

Melissa Barros, de um ano e cinco meses, filha de Jarbas Júnior, diretor de turismo do município de Itacaré (a 249 quilômetros de Salvador) morreu afogada nesta quinta-feira, 12, em uma piscina de um condomínio em Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia.

Segundo informações de um funcionário da prefeitura de Itacaré, que não quis ser identificado, Melissa tinha ido passar o feriado de 12 de outubro com a mãe, já que os pais da criança são separados.

Por conta do acidente, foi decretado luto oficial na cidade nesta sexta e ponto facultativo na Secretaria de Turismo do município. Jarbas foi vereador na última legislatura. Ele é filho de Jarbas Barros, ex-prefeito com três gestões municipais.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a data do sepultamento da garotinha.

adblock ativo