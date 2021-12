Memorial dedicado ao inventor do balão é inaugurado em Cachoeira

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) inaugurou na manhã desta segunda-feira, 5, o memorial do padre Bartholomeu Lourenço de Gusmão, inventor do aeróstato (balão de ar quente), na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Cachoeira, no município de Cachoeira (a 116 km de Salvador), no recôncavo baiano. O invento, que completa 310 anos, foi apresentado em 1709, na Sala das Embaixadas do palácio real - Casa das Índias -, em Lisboa (Portugal).

O espaço que abrigará o memorial é um instrumento de apoio à pesquisa e estudo tecnológico e científico para a população da região, turista em visita a Cachoeira, e estudiosos de todo o Brasil. Os painéis poderão ser visitados todos os dias durante as atividades da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Cachoeira, coordenadas pelo padre Hélio Vilas Boas.

O padre voador Bartholomeu Lourenço nasceu em Santos, no estado de São Paulo, em 1685. E possuiu nacionalidade então portuguesa e hoje brasileira. Falecido aos 38 anos, em novembro de 1724, em Toledo, na Espanha, o padre é o patrono do Serviço de Assistência Religiosa da Aeronáutica, que o considera um dos precursores da aviação.

