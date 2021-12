Memória de ACM ainda rende polêmica

Quando a enquete para eleição do maior baiano de todos os tempos foi lançada no portal A TARDE, no último domingo, 14, o nome que criou mais polêmica foi o do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que faleceu em 2007. "ACM não é digno de estar entre os maiores do estado", comentou o leitor Jaime Moreira Alves. Já Vinícius Júnior não entendeu o porque do nome do ex-senador na lista. "Além de péssimo politico ele foi alguma outra coisa?", escreveu.

Mas o ex-senador também teve defensores. "Em qualquer lugar do planeta seria lembrado para sempre como seu maior filho. Ele é simplesmente nosso maior baiano", afirmou o leitor José Fernando Ramos da Silva. Já Carlos Cruz Santos elogiou a fama do político. "Em qualquer estado brasileiro, quando se comenta em política, se lembram do amor de ACM pela Bahia.", escreveu.

Apesar dos questionamentos, ACM foi quem mais "ganhou" posições entre as votações das personalidades e dos leitores. O político saltou de nono lugar, na primeira votação, para a terceira posição entre os votos da enquete.

"Ele é um nome que polariza, que divide. Não duvido também que alguns militantes tenham feito um esforço para 'reativar' o nome", acredita o cientista político Joviniano Neto, que na primeira eleição votou no economista Rômulo Almeida, "quem concretamente ajudou a Bahia", em Ruy Barbosa e em Castro Alves.

