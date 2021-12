Membros do IFBA e IF Baiano denunciam suposta tentativa de fusão

Diretores, professores e alunos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, IFBA e IF Baiano da cidade de Valença (a 121 km de Salvador) denunciaram uma suposta tentativa de unificação entre as unidades de ensino pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com eles, a proposta de fusão estaria sendo realizada de forma irregular e resultaria na extinção de uma das escolas. Valença é a única cidade da Bahia a possuir os dois institutos.

Apesar de oferecer o mesmo tipo de ensino voltado à educação profissional e tecnológica a estudantes de graduação e nível médio, as instituições são reconhecidas pelo MEC como sendo autarquias independentes, com cursos totalmente diferentes quanto a área de atuação. Atualmente, o IFBA de Valença conta com 7 cursos em sua grade, que atendem a cerca de 922 alunos, enquanto o IF Baiano disponibiliza 9 cursos distribuídos entre 900 estudantes.

Em março deste ano, foi apresentada uma simulação sobre um possível reordenamento dos campus, porém, a informação divulgada era a de que ainda não existiam perspectivas de implementação. No dia 19 de junho, membros da equipe técnica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), órgão pertencente ao MEC, tentaram realizar uma vistoria nas dependências das unidades, mas foram impedidos de entrar pelos estudantes dos institutos.

“Os estudantes de ambos os IFs, num movimento político conjunto e apoiados pelas suas famílias, deram um recado claro de resistência. Desde então, alunos, servidores e até mesmo a gestão do campus tem buscado a união pela defesa dos campus”, afirmou a professora de história do IFBA, Rebeca Vivas, sobre o episódio.

Estudantes se mobilizaram para impedir vistorias técnicas nos campus

Segundo a diretora do IFBA de Valença, Alba Rogéria dos Santos Silva, a proposta de unificação, bem como, as suas motivações ainda não foram comunicadas oficialmente aos dirigentes dos institutos. “Na reunião da SETEC a informação veio de cima para baixo, apenas ouvimos que os IF’s seriam unificados. Ao questionar os critérios utilizados para firmar a decisão não obtivemos resposta. Não é um processo transparente, que dialoga com a comunidade”, afirmou. A diretora chegou a escrever uma carta aberta, na qual relatava os debates do encontro que aconteceu em Brasília. No documento, ela também pediu apoio à comunidade para lutar contra a proposta.

Para Geovane Lima Guimarães, diretor geral do IF Baiano de Valença, devido a diferença de atividades realizadas, unificar não traria benefícios para as instituições. “Somos Campus que atuam em áreas totalmente distintas. Enquanto nós do IF Baiano trabalhamos prioritariamente nas áreas agrária, ambiental e biológica, o IFBA Valença lida com o âmbito de ciências tecnológicas e exatas”, explica. Geovane pontua ainda que ambas as instituições são importantes para a região e que não podem ser de forma nenhuma extintas.

Diante da ameaça, duas audiências para discutir o assunto já foram realizadas e uma terceira em Brasília, com o Ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva está sendo organizada. O debate já mobilizou inclusive, políticos baianos como os deputados federais Alice Portugal, Joseildo Ramos, Gika Lopes e Walmir Assunção.

Em audiência realizada na Câmara de Vereadores, representantes dos institutos afirmaram não apoiar a unificação

Em nota, o Ministério da Educação informou que existe de fato um estudo da SETEC sobre a capacidade dos campi do IFBA e do IF Baiano em Valença, mas que ele ainda se encontra em estágio inicial e que assim, não existiria uma decisão oficial tomada. O órgão declarou ainda, que mantém conversas com os reitores de ambas as instituições, e que qualquer alteração na estrutura só será realizada após debate entre as unidades de ensino e as suas respectivas comunidades.

