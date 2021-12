Membros de torcida organizada ameaçam adversários e são detidos na Bahia

Três integrantes da torcida organizada Máfia Vermelha, do clube América-RN, foram conduzidos para a delegacia de Riachão do Jacuípe após uma foto ameaçadora circular em um grupo de WhatsApp. A imagem mostrava um dos integrantes segurando um revólver, com a legenda informando que ele iria "invadir a Bahia".

Integrante da torcida organizada Máfia Vermelha ameaçava torcedores do Jacuipense

A Polícia Militar montou uma operação para abordar o ônibus do grupo, que seguia para assistir a partida entre Jacuipense e América-RN, neste domingo, 7, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O veículo foi interceptado na BA-120.

Foram encontrados fogos de artifícios e porções de drogas com o trio suspeito. Os homens foram conduzidos para a delegacia de Riachão do Jacuípe, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

