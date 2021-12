Membros de terreiro em Cachoeira denunciam invasão de empresa de celulose

O Terreiro Icimimó, localizado em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, foi invadido na quarta-feira, 27, por funcionários da empresa Penha Papel e Celulose, que alegaram que o espaço é de posse da instituição.

A denúncia foi feita pelos membros do terreiro. Segundo eles, na quinta, 28, seguranças da empresa armados teriam ameaçado o líder religioso Antônio Santos, conhecido como Pai Duda. O argumento era de que Pai Duda estava ferindo o patrimônio de terceiros quando podava um bambuzal dentro das cercanias do templo.

"Neste momento de profunda apreensão, o Terreiro Icimimó declara que lutará pelo direito de manter seu solo sagrado incólume da sanha voraz do grande capital", afirmou Pai Duda.

Segundo o Terreiro Icimimó, os membros ligaram para a empresa questionando o episódio e o setor jurídico informou "que a propriedade era deles e que, se não estivessem satisfeitos, procurassem a Justiça".

O Terreiro Icimimó nasceu em 1736, situado na localidade de Terra Vermelha. Porém, há 102 anos está localizado em Cachoreira. O templo religioso está em processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e protegido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). O terreiro possui representação jurídica através de sua Associação Civil Seguidores de São Gerônimo.

A casa de candomblé também atua, desde o século XIX, como instituição do patrimônio cultural afro-brasileiro e como entidade de combate ao racismo.

Segundo os integrantes do templo religioso, já houve registro de invasão do espaço no ano passado. Porém, a entidade deu entrada numa representação junto ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra os invasores. O processo foi arquivado porque a empresa em questão não se manifestou nos autos, configurando o episódio como invasão eventual para extração livre de bambu.

"Esperamos nesse momento de dor e de luta que os órgãos de Estado tomem as providências cabíveis para salvaguardar esse patrimônio da Bahia, do Brasil e do mundo", concluiu.

A equipe de reportagem tentou contato com a Penha Papel e Celulose, mas não obteve êxito.

