Membros de quadrilha são presos com armas russas em Feira

Dois homens acusados de integrar uma quadrilha de assalto a bancos foram presos nesta sexta-feira, 16, no distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Com eles, a polícia apreendeu dois veículos, armas de grosso calibre, como fuzis, coletes à prova de balas, fardamentos do exército, munição e R$ 40 mil.

Além de fuzis semelhantes aos utilizados pelos exércitos russo e norte-americano, Gilvando Lima dos Santos e Marcos Lavrador Souza estavam com uma espingarda e pistolas, que entraram no Brasil de forma ilegal. Elas foram encontradas na casa dos acusados e de outro integrante da quadrilha, conhecido como Rogerinho, que conseguiu fugir.

De acordo com informações da polícia, a quadrilha agia nas cidades de Amargosa, Castro Alves, Ituberá e Barra da Estiva, onde recentemente assaltou as agências do Banco do Brasil e do Bradesco.

A prisão foi realizada pelas equipes da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) e do Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif), que investigavam a ação da quadrilha.

