Membro de quadrilha de clonagem de cartões é preso

O paraense Paulo Rossy da Silva Lima, de 30 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 17, instalando um dispositivo para captação de informações de contas bancárias em um caixa eletrônico no município de Arraial D'Ajuda. Paulo confessou que reside no Rio de Janeiro e que recebeu R$ 5 mil de uma quadrilha para fazer o serviço em terminais de auto-atendimento da região.

Segundo informações da Polícia Civil, ele se passava por operário de manutenção dos caixas eletrônicos, abria os equipamentos com chaves de fenda e instalava os dispositivos conhecidos como "chupa cabra" para ter acesso aos dados dos correntistas.

Dentro de uma mochila apreendida com Paulo, os investigadores encontraram um tablet contendo diversas mensagens compartilhadas com integrantes de uma quadrilha de clonagem de cartões bancários. Também foram apreendidos um teclado de caixa eletrônico, três chaves estrela, duas chaves canhão com numeração semelhante a dos parafusos de caixas eletrônicos, um dispositivo semelhante ao leitor de cartão magnético e dois celulares.

Paulo foi autuado por furto qualificado mediante fraude e está custodiado, à disposição do Juízo da Vara Crime de Porto Seguro. A DT de Arraial D'Ajuda segue na busca pelos outros integrantes da quadrilha, ainda de acordo com a Polícia Civl.

