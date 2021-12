Meia tonelada de drogas é incinerada em Vitória da Conquista

Cerca de meia tonelada de drogas foi incinerada, nesta quinta-feira, 17, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. A ação foi coordenada Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) com apoio do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O total de entorpecentes, incluindo crack, cocaína e maconha, é resultado de apreensões realizadas nos últimos meses pela polícia local.

Todas as ações resultaram em inquéritos policiais instaurados na unidade policial, que é subordinada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Total de entorpecentes inclui crack, maconha e cocaína (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

