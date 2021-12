Megaoperação desarticula quadrilha na BA e prende líder em SP; três morrem

Um quadrilha especializada em tráfico de drogas, homicídios e roubos a banco foi desarticulada durante uma megaoperação realizada na madrugada desta quarta-feira, 29, na região Oeste da Bahia. Já o líder da facção, conhecido como "Dinda", que era o alvo principal da ação, foi preso na cidade de Ibiúna, em São Paulo.

Cerca de 200 policiais civis, militares e rodoviários federais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão, que resultaram em três suspeitos mortos e outros 16 integrantes da quadrilha presos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), todos eles possuíam mandados em aberto.

A operação acontece nas cidades de Barreiras, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe e Irecê. Além das prisões, foram apreendidos e catalogados veículos, armas, dinheiro, comprovantes de depósito e outros itens.

Participam da ação equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Coordenação de Operações Especiais (COE), Grupamento Aéreo (Graer) e Polícia Rodoviária Federal, além de unidades territoriais, que continuam as buscas por outros membros da facção criminosa.

