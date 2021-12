Megaoperação da SSP e PRF desbloqueia rodovias federais na Bahia

Uma megaoperação da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desbloqueou na tarde desta terça-feira, 29, as BRs 101, 232 e 116.

As ações, que ocorreram simultaneamente, retiraram os manifestantes que permaneciam nos acostamentos e liberaram os motoristas que afirmavam estar sob ameaças, caso saíssem do movimento, nas cidades de Alagoinhas, Feira de Santana, Eunápolis, Barreiras, Jequié e Senhor do Bonfim.

De acordo com a SSP-BA, em Alagoinhas, um grupo chegou a deitar na pista e jogou pedras contra os PMs, que precisaram utilizar gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que bloqueavam a BR-101.

Os policiais permanecerão nos pontos usados pelos caminhoneiros para evitar novas retenções.

