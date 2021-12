Medo do tráfico prejudica alunos em Lauro de Freitas

Pelo menos quatro escolas públicas estão sem aulas desde o dia da morte de Tony Rogério Costa de Freitas, 31, o Tony, na última quinta-feira em Lauro de Freitas. Ele era apontado pela polícia como um dos traficantes mais perigosos da cidade. Por volta das 17h30, apenas um aluno aguardava por aula na Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães, no Centro.

"Não teve aula ontem (quinta-feira) e nem sexta-feira porque mataram um traficante, um tal de Tony. Disseram que os comparsas dele iam invadir as escolas e matar os alunos. Os meninos que estudam aqui e moram na Vila Praiana chegaram aqui falando isso", disse um estudante de 18 anos.

As aulas estão suspensas também no Colégio Estadual Bartolomeu de Gusmão e no Colégio Estadual Américo Simas, ambos no centro. "Já tem dois dias sem aula. Em nenhum período. Por causa dos rumores de que havia toque de recolher e por causa das trocas de tiros. Quem vai ficar aqui? Os alunos todos muito assustados", contou um funcionário do estabelecimento.

Um outro funcionário do Américo Simas disse que as aulas foram suspensas porque a diretora da escola preferiu não expor os alunos, já que também não houve aula nas outras instituições. Um morador da área afirmou que não houve aula também na Escola Municipal Itamar de Oliveira, no bairro de Araqui.

Mortes

Pela manhã, corriam rumores de que nove pessoas (e não cinco, como foi divulgado pela imprensa) morreram em confronto com PMs na cidade. Dessas mortes, quatro teriam ocorrido durante à noite. Já no período da tarde, comentava-se que mais duas pessoas morreram em troca de tiros.

As polícias Civil e Militar não confirmaram essas versões. A PM negou a existência de toque de recolher na área. Mas um morador afirmou que o toque de recolher foi imposto por policiais nas localidades do Moro e do Chafariz.



"As viaturas passaram avisando que não era para ninguém sair de casa", disse uma delas.

Apesar do medo nas escolas, o movimento na região estava intenso nesta sexta à tarde. "Sem necessidade nenhuma (a suspensão das aulas). Soube pelo WhatsApp. É terrorismo isso. Não houve nenhuma ocorrência. À noite haverá ronda", afirmou o delegado Joelson Reis, titular da 23ª DT (Lauro de Freitas).

adblock ativo