Medida que proíbe circulação de vans gera protesto em Feira

Trabalhadores do transporte alternativo de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) protestaram nesta terça-feira, 22, em frente à prefeitura, por estarem parados desde o último dia 19. Eles buscam o apoio do Executivo, do Legislativo e de usuários do serviço para restabelecer contrato com o município e voltar a circular.

"A categoria está há cerca de 20 anos prestando o serviço, e a proibição, pela prefeitura, deixa cerca de 240 pessoas desempregadas", afirmou o presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo de Feira de Santana (Coopetrasf), José Vicente da Silva.

Na última segunda, 21, representantes da categoria estiveram reunidos na Câmara Municipal pedindo a intermediação dos vereadores para o restabelecimento do trabalho. "Queremos que o contrato seja renovado por mais seis meses pelo menos", afirmou o presidente da Coopertrasf. Neste período, disse, "podemos negociar e readequar o serviço para atender à população".

Para Vicente, "a situação ficará muito ruim para a maioria das mais de 200 famílias que sobrevivem deste trabalho. Muitos compraram veículos novos, para dar mais conforto aos usuários, e alguns não pagaram nem a primeira parcela", enfatizou.

Moradores que utilizam o serviço apoiam o movimento dos trabalhadores. "Precisamos deste transporte alternativo porque as empresas de coletivos urbanos não atendem a nossa necessidade. Queremos o direito de ir e vir", afirmou a aposentada Luiza Soares de Lima, 61.

Auxiliar de enfermagem, Cristiane da Cruz, 38, destacou que os ônibus "deixam muito a desejar, e a população é que vai sofrer com a proibição dos alternativos. Acho que as vans devem continuar, pois há passageiros para todos", asseverou.

"Não há como depender só dos ônibus, principalmente nas horas de pico, quando as vans são a opção para não chegar atrasado ao trabalho ou outros compromissos. O município deve rever isto", ressaltou a auxiliar de laboratório Joseane dos Santos, 52 anos.

Sem contrato

Em nota, a prefeitura de Feira de Santana ratificou a proibição do transporte alternativo desde o último dia 19, porque o contrato de seis meses, assinado pelo município e a Coopertrasf, venceu no dia anterior.

"A determinação deriva-se de uma reunião como o Ministério Público (MP-BA), quando foi determinado que as vans não poderiam mais rodar, vencido o prazo do contrato emergencial", disse o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Pedro Boaventura.

Ele salientou que o MP-BA deliberou que o transporte alternativo não pode atuar, em hipótese alguma, em linhas já operadas pelas empresas oficiais do sistema, sob pena de transgressão da lei das licitações. Sobre a extensão do contrato, "foi considerada inviável em face da legislação pertinente", concluiu Boaventura.

adblock ativo