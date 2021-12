Médicos radiologistas do SulAmérica encerram paralisação

Os médicos radiologistas e de diagnóstico por imagem encerraram a paralisação iniciada no último dia 13, que atingiu os pacientes do convênio SulAmérica. A categoria acatou a proposta apresentada pela seguradora.

Durante reunião no Procon nesta terça-feira, 21, foi acordado o reajuste dos honorários de 60%, sendo 50% pagos a partir do dia 1º de fevereiro e 50% a partir de 1º de janeiro de 2015. Os médicos pediam reajuste de 120%.

A coordenadora da Comissão Estadual de Honorários Médicos (CEHM), Débora Angeli, informou que a partir de agora será fiscalizado o cumprimento do acordo e traçado um cronograma para negociar com as outras operadoras de saúde.

A reunião contou com a participação do coordenador do Sindicato dos Médicos da Bahia, do superintendente do Procon, Ricardo Mauricio, do coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Consumidor (Ceacon), o promotor de justiça Roberto Gomes e da Defensória Pública.

adblock ativo