Médicos peritos do INSS voltam ao trabalho nesta segunda

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomam as atividades nesta segunda-feira, 25, após quatro meses de greve. Entretanto, nessa volta ao trabalho, deverão ser feitos somente os atendimentos agendados e considerados prioritários. Sem acordo com o governo, os médicos continuam em estado de greve.

Um exemplo de atendimento prioritário é o atendimento à pessoas que nunca passaram por perícia para ter direito a um dos benefícios (auxílio-doença ou aposentadoria especial por invalidez).

Os médicos peritos começaram a greve no dia 4 de setembro de 2015. Em todo o país, segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), aproximadamente 2 milhões de perícias deixaram de ser feitas durante a paralisação e o tempo médio de espera para o agendamento saltou de 20 dias para 80 dias.

Os grevistas pediram redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais e reajuste salarial de 27,5%.

Como o movimento grevista não resultou em acordo entre governo federal e a categoria, os peritos do INSS não descartam novas paralisações.

