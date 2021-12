Médicos param em Santo Antônio de Jesus

Médicos do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador) pararam por tempo indeterminado alegando que há três meses não recebem salários. "Os médicos tentaram de todas as formas negociar com o Instituto Fernando Filgueiras (IFF), que administra o hospital, e com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), mas sem sucesso. Só restou a alternativa de cruzar os braços", disse Francisco Magalhães, presidente do Sindmed-BA.

Somente pacientes graves são atendidos. O hospital atende 100% pelo Sistema Único de Saúde, faz por mês cerca de 500 cirurgias eletivas e mais de mil atendimentos diariamente. Segundo o Sindimed-BA, os médicos escreveram uma carta à população, com suas reivindicações. A entidade já acionou o Ministério Público do Trabalho, para intervir na situação. José Brito, presidente do Conselho Municipal de Saúde, disse que o atraso se deve à falta de repasse financeiro do governo do estado.

Reunião

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Brito, disse que acontece hoje uma reunião com a direção do hospital, onde serão traçadas metas para tentar ajudar a instituição. "Na próxima semana, a reunião será em Salvador. Os médicos não querem receber um mês e ficar sem receber os demais", advertiu.

Em e-mail, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) garantiu que realiza pagamentos mensais e consecutivos para o Instituto Fernando Filgueiras, administrador da instituição. E assegurou que nesta quinta-feira, 1º, foi feito mais um pagamento, que estará disponível na próxima segunda-feira na conta do IFF. Acrescentou que os pacientes são atendidos normalmente no hospital, utilizando-se o sistema de classificação de risco. Nesat quinta, a equipe de A TARDE tentou falar com a direção do Hospital Regional e do Instituto Fernando Filgueiras, mas não obteve sucesso.

