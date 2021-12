Médicos e governo chegam a um acordo e evitam greve

Em assembleia que terminou por volta das 23h30 de terça-feira, 19, os médicos baianos aceitaram a proposta de reajuste e da implantação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento (PCCV) do Governo do Estado. A assembleia aconteceu na sede da Associação Baiana de Medicina, em Ondina.

Mais cedo, em reunião realizada na Governadoria entre o Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindmed) e o Governo do Estado, foi firmado um entendimento para evitar a greve da categoria.

Entretanto, segundo o presidente do Sindmed, Francisco Magalhães, embora a categoria tenha suspendido a greve prevista para esta quarta, 20, o estado de mobilização cobrando o cumprimento do prazo oferecido pelo governo para elaborar e enviar o projeto de lei do PCCV até maio de 2013 está mantido. Desta forma, afirma, haverá a garantia de que o plano estará implantado até julho deste ano.

Acordo - Pelo acordo, será implantado o PCCV, reivindicação das entidades médicas que vem sendo feita há pelo menos 30 anos, destacou o secretário Jorge Solla. O plano prevê uma política de promoções que irá até 2016, com previsão de reajuste salarial em julho deste ano e abril de 2014. O impacto financeiro nas contas do Estado ficará situado em cerca de R$ 100 milhões, segundo o secretário Solla.

O presidente do Sindmed declarou que foi feito um esforço por parte do governo para chegar a um acordo. "Esse entendimento que foi fechado pela secretaria e as entidades médicas pode gerar um reajuste de 15% a 30% nos vencimentos dos médicos", disse o sindicalista.

O secretário Jorge Solla, por sua vez, considerou que este acordo resolve uma dívida histórica de vários governos com a categoria médica no serviço público do Estado, e que comprovaria "o compromisso do governo com os médicos".

Reajuste - O PCCV vem sendo elaborado há cerca de um ano por um grupo de trabalho formado por técnicos do governo e por representantes das entidades médicas. "Em oito anos dos governos anteriores a 2007, os médicos tiveram reajuste de 50%. Já no final do governo Wagner estes ganhos chegarão a 300%", afirmou Solla.

Ele informou que, até 2006, a remuneração de um médico para um plantão de 24 horas era de R$ 1.200, e que com este acordo será de R$ 6.200. E acrescentou que o plano corrige uma distorção existente entre os vencimentos dos médicos da ativa e aposentados, recupera perdas históricas e ajuda a melhorar a qualidade da assistência médica ao povo baiano.

