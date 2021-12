Médicos e Bradesco brigam há 5 meses e usuário é prejudicado

O impasse entre os médicos e a Bradesco Saúde na Bahia continua sem resolução e os 340 mil segurados, sem atendimento desde o dia 24 de junho, seguem enfrentando dificuldades para encontrar clínicas que aceitem o plano e para marcar consultas e procedimentos. De acordo com o Sindicato dos Médicos na Bahia (Sindimed-BA), os médicos credenciados ao Bradesco Saúde vão se reunir em assembleia na próxima terça-feira, 25, para discutirem a situação.

Segundo o presidente do Sindimed-BA, Francisco Magalhães, a paralisação do atendimento está mantida: "A maior parte dos médicos está resistente em atender os pacientes pelo Bradesco Saúde e alguns segmentos, como pneumólogos e endócrinos, já paralisaram totalmente o atendimento".

A última audiência sobre o caso foi realizada no último dia 5 de novembro, mas a situação não foi resolvida. Na ocasião, a questão que originou o impasse - que é o reajuste do valor recebido pelos médicos - não foi tratada.

Em ação civil pública, impetrada na 31ª vara da Justiça do Trabalho pelo Sindicato dos Médicos (Sindimed) em julho de 2014, eles cobram a recomposição dos reajustes praticados nos últimos 10 anos, com base nos índices aplicados nas mensalidades dos usuários e não repassados aos profissionais, tendo como parâmetro a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM). A ação também pede a garantia do cumprimento do contrato entre o Bradesco e seus usuários.

Ao ser intimada pela justiça no dia 13 de outubro, a Agência Nacional de Saúde (ANS) não cumpriu a determinação de esclarecer o critério utilizado pelos planos coletivos para aplicar o reajuste das mensalidades pagas pelos usuários. Sendo assim, a juíza Lita Braid determinou, na última audiência realizada no dia 5 de novembro, mais dez dias para que o órgão apresente os dados referentes aos valores retroativos a dez anos de reajuste que foi feito pelos planos coletivos.

A ANS afirma ainda estar monitorando a disponibilidade de rede operadora da Bradesco Saúde para atendimento, que, segundo o órgão, se encontra regularizado. O órgão disse também que está elaborando a resposta complementar - sobre o reajuste pleiteado pelos médicos - solicitada por meio de ofício, expedido após a audiência do dia 5 de novembro.

Dificuldades

A dona de casa Cristiane Brunelli, de 48 anos, se espanta com o aumento da mensalidade do plano mesmo com toda a dificuldade para encontrar atendimento há cerca de cinco meses. "Eu e minha família somos clientes do Bradesco Saúde e, no total, nós pagávamos R$ 1.800 na mensalidade do plano, que aumentou R$ 100 por pessoa, passando a custar R$ 2.400 no total", afirmou.

"Tentei marcar consulta com minha endocrinologista e não consegui porque ela não aceita mais o plano Bradesco Saúde", desabafou Cristiane. "Também precisei marcar um exame de ultrassom e tive que esperar 30 dias para fazê-lo", complementou.

Cliente do Bradesco Saúde há sete anos, o empresário Jackson Dorea, de 31 anos, não conseguiu marcar a consulta do filho recém-nascido no pediatra. "A clínica afirma que não atende pacientes novos pela chamada primeira consulta, só atende os pacientes antigos", disse Jackson.

Reajuste

A Bradesco Saúde afirma que o reajuste aplicado na mensalidade dos usuários foi de 17,29 % e está absolutamente em sintonia com a Resolução Normativa nº 309 da ANS.

Apesar das reclamações dos usuários do plano, a Bradesco Saúde afirma que possui uma rede referenciada na Bahia composta por 2.823 unidades de atendimento e que a informação de descredenciamento de referenciados não procede.

Honorários

De acordo o presidente do Sindimed, Francisco Magalhães, o sindicato entrou com um mandado de segurança na 2ª instância do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pelo direito de a categoria poder negociar os honorários. "O Bradesco Saúde não quer negociar e nós, médicos, lutamos pelo direito à livre negociação; o plano nos deu um reajuste de apenas sete reais na consulta, que passou de R$ 65 para R$ 72, relativo ao retroativo dos últimos dez anos", afirmou. "Há procedimentos que estão sem reajuste há quase dez anos e outros que estão abaixo do valor de outras seguradoras, afirmou."

Para a coordenadora da Comissão Estadual de Honorários Médicos (CEHM) e diretora do Sindimed, Débora Angeli, a ANS mostrou que não cumpre o seu papel de fiscalização. "A ANS se mostrou procrastinatória e não tem interesse genuíno de exercer o seu trabalho", assegurou Débora.

A Bradesco Saúde afirma que apresentou, em agosto de 2014, medida concreta e efetiva para atualizar a remuneração de sua Rede Referenciada de profissionais e serviços médicos ao antecipar a divulgação do reajuste anual de sua Tabela de Honorários e Serviços Médicos (THSBS), que foi implementado em todo o território nacional no mês de setembro. Os médicos tiveram, segundo a operadora, o valor da consulta reajustado em 10,6%, o que corresponde a uma variação superior a do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período.

adblock ativo