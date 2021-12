Médicos do Samu de Feira prometem demissão coletiva

O médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Feira de Santana ameaçam realizar demissão coletiva, informa o Sindicato dos Médicos da Bahia (SindimedBahia). De acordo com o sindicato, os médicos há aproximadamente 90 dias vêm expondo aos gestores de saúde uma série de problemas estruturais e trabalhistas.

Uma mesa de negociação foi aberta, com a participação da secretária de Saúde Municipal, Denise Mascarenhas e o prefeito José Ronaldo de Carvalho, porém, após inúmeras reuniões, menos da metade das mudanças necessárias foram atendidas, informa o SindimedBahia.

Desta forma, os médicos decidiram dar um prazo, até o dia 25 de janeiro, para que os gestores apresentem propostas concretas e direcionadas a todas as falhas apontadas pela equipe, caso contrário, todos entregarão os cargos em um processo de demissão coletiva, como demonstração de insatisfação.

Segundo os médicos, atualmente, o município conta com apenas duas linhas telefônicas conectadas a computadores com o sistema operacional do Samu 192 e dois médicos durante a semana se dividem entre atender todas as ligações e sair na ambulância. Além disso, o Samu de Feira de Santana possui computadores que apresentam defeitos frequentemente, cadeiras quebradas e demais utensílios básicos necessários em precário estado de conservação, gerando riscos à saúde para todos os trabalhadores do serviço.

O salário pago no Samu de Feira de Santana está sem qualquer tipo de reajuste há mais de quatro anos, de acordo com os médicos.

E um terceiro ponto questionado pela classe, é um processo seletivo que está em andamento com contrato de trabalho com prazo determinado, previsto para este ano, para o aumento do quadro dos profissionais e futuras substituições dos trabalhadores indicados sem concurso público.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Saúde de Feira de Santana, mas não obteve sucesso.

