Médicos do Samu anunciam greve em Feira de Santana

Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) confirmaram, em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 26, que entrarão em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta, 27.

O motivo da paralisação, anunciada desde segunda-feira, 24, é o descontentamento dos profissionais com a gestão da atual coordenadora geral do Samu na cidade, Maísa Macedo, acusada por eles de de improbidade administrativa, acumulação de cargo público, utilização de cargo público em beneficio próprio e nepotismo.

Antes da assembleia, os profissionais realizaram uma manifestação em frente à sede do Samu. Depois, seguiram em caminhada até a Câmara Municipal, onde entregaram documentos com as denuncias contra a coordenadora aos vereadores. Eles exigem o afastamento de Maísa e que as irregularidades sejam apuradas.

O pedido de exoneração da coordenadora foi solicitado, no último dia 20, pelo Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA) ao prefeito José Ronaldo de Carvalho e à secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas.

A categoria deu um prazo para que a demissão dela fosse determinada pelo executivo municipal até terça, 25. Para pressionar a prefeitura, os médicos cogitaram até uma demissão coletiva, mas voltaram atrás após diálogo com o gestor municipal e optaram pela greve - que, segundo eles, prejudica menos a população.

Enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes, operadores de rádio, motoristas, entre outros profissionais do órgão, também participaram da assembléia desta quarta e devem paralisar as atividades a partir do sábado, 1º de março.

Caso a greve seja confirmada, os profissionais do Samu pretendem manter apenas um médico em carda turno de trabalho. De acordo com o presidente do Sindimed-BA, Francisco Magalhães, serão atendidos apenas casos de urgência, em que haja risco de morte.

Denúncias

De acordo com Magalhães, os profissionais do Samu já denunciaram as irregularidades envolvendo a gestão da coordenadora Maísa Macedo ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) e ao Ministério do Trabalho.

"Ela exerce três cargos públicos e está sobrepondo carga horária. Além de coordenadora do Samu, também é coordenadora de regulação de Feira e enfermeira do Hospital Edgar Santos, além de ser professora em diversas escolas de enfermagem e fazer consultoria de prefeituras da região. Parece que o dia dela tem 48 horas", disse Magalhães.

O presidente do Sindimed também acusa Maísa de nepotismo. "Ela empregou o marido dela no Samu, onde está inscrito como sendo condutor, mas ele não trabalha e, mesmo assim, ganha salário de R$ 3.500", afirmou.

Maísa também é acusada pelos médicos de ter agredido uma funcionária. "Essa senhora começou a agredir não só os médicos, mas também os outros funcionários do Samu. Uma colega, inclusive, foi agredida e, depois, demitida por ela, há mais ou menos dez dias", disse Magalhães.

Carta

Em uma carta aberta divulgada na terça à população, para esclarecer os motivos da suspensão dos atendimentos, os médicos afirmam que, no Samu de Feira, "demissões e admissões acontecem frequentemente de forma pouco criteriosas, comprometendo inclusive a qualidade do atendimento".

Na documento, os médicos também falam das melhorias que o serviço teve nos últimos meses. Comemoram, por exemplo, a iniciativa da prefeitura de assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal e Ministério do Trabalho da Bahia em que obriga o próprio executivo municipal a realizar concurso público de livre concorrência para o Samu.

No entanto, os profissionais também afirmam que a coordenação geral do serviço "tem adotado uma postura ditatorial, intransigente, coagindo qualquer manifestação de insatisfação e dificultando o diálogo para busca de melhorias no serviço".

A secretária municipal de saúde, Denise Mascarenhas, disse que não iria se pronunciar sobre o assunto já que não havia sido comunicada oficialmente da greve. A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a coordenadora Maísa Macedo, mas ela não foi localizada para comentar as denúncias.

