Médicos do Hospital da Criança fazem paralisação parcial

Parte dos médicos do Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), paralisaram as atividades para protestar contra o atraso de salário. O movimento começou nesta segunda-feira, 24. Segundo a assessoria do HEC, os profissionais informam que os vencimentos estão atrasados desde o mês de outubro.

A suspensão ocorre parcialmente em consultas ambulatoriais. Os pacientes considerados em estado grave continuam sendo atendidos normalmente pela equipe da unidade de saúde.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) realizou nesta segunda uma reunião com toda a diretoria do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), gestora do hospital, com o objetivo de tomar conhecimento da extensão do movimento e buscar regularizar a situação de atendimento à população.

