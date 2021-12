Médicos baianos realizam protesto no Terreiro de Jesus

Médicos ligados ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), a Associação Baiana de Médicos (ABM) e ao Sindicato dos Médicos (Sindimed) realizaram nesta terça-feira, 16, um protesto no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. A manifestação seguiu a mobilização nacional da categoria.

Segundo a Cremeb, cerca de 200 médicos, estudantes e residentes participaram do ato, em frente à Escola de Medicina da Ufba. O protesto foi contra as medidas anunciadas pelo Governo Federal para a saúde, como importação de médicos, programa Mais Médicos e vetos ao Ato Médico.

A categoria cobra condições de trabalho e carreira de estado para garantir a assistência no interior e melhoria do atendimento nas capitais. "E não é só. É preciso estruturar unidades de atendimento com equipamentos, medicações e equipes multidisciplinares como condição para a prática da medicina com a eficácia e a qualidade que a população necessita e merece", informou, em nota, o Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado da Bahia (Consemba).

Ainda conforme o Cremeb, novas mobilizações dos médicos estão marcadas para a próxima terça, 23, em frente o Shopping Iguatemi. A categoria pretende fazer uma passeata até o Hospital da Bahia, passando pela Avenida Tancredo Neves.

