Médico sofre sequestro relâmpago em Alagoinhas

Um médico identificado como Raimundo Almeida sofreu um sequestro relâmpago na tarde de segunda-feira, 14, no município de Alagoinhas (distante a 122 km de Salvador). De acordo com informações do site Itaberaba Notícias, a vítima foi rendida por bandidos armados.

Os suspeitos teriam fugiro pelo bairro Bangalô, sentido BR-101, e minutos depois liberaram a vítima próximo do município de Conceição do Jacuípe. Antes de fugirem com o veículo, uma Hilux cor marrom, os sequestradores devolveram o celular e uma nota de R$ 50 ao médico.

Até o momento, o veículo não foi encontrado e nenhum suspeito foi preso. Raimundo Almeida esteve na Delegacia de Alagoinhas e registrou o boletim de ocorrência.

adblock ativo