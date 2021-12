Médico morre após ser arrastado por enxurrada em Caetité

Um médico morreu na noite deste domingo, 8, em Caetité, a 650 km de Salvador, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade. A vítima foi identificada como Sebastião Mendes Neto. Conforme relatado por testemunhas, o acidente aconteceu quando o homem transitava de carro e foi atingido por uma enxurrada.

Não há detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a morte. De acordo com a imprensa da região, a vítima saía de casa para assumir o plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município quando ocorreu o acidente.

O médico chegou a ser socorrido por equipes da Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para a UPA, mas não resistiu. O temporal causou prejuízos na cidade e região. Em Livramento de Nossa Senhora, a 658 Km da capital, há relatos de chuva de granizo.

