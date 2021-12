Médico fica ferido após parte do teto desabar em posto de saúde

Um médico ficou ferido após ser atingido por parte do teto de um posto de saúde que desabou nesta segunda-feira, 27, na cidade de Feira de Santana (109 Km de Salvador). A situação aconteceu no momento em que o profissional atendia um paciente, dentro de um dos consultórios.

De acordo com o blog "Voz da Bahia", a Secretária Municipal de Saúde informou que a vítima sofreu algumas escoriações, mas passa bem. O paciente não foi atingido.

Por conta do desabamento, o posto teve as atividades encerradas antes das 17h, horário de fechamento do posto. O motivo do desabamento ainda é desconhecido.

Reboco do teto no chão (Reprodução | TV Globo)

