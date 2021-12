Médico é preso sob a suspeita de estuprar jovem na Bahia

O médico clínico Humberto Nilo de Araújo Filho, de 34 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 23, sob a suspeita de ter estuprado uma jovem de 19 anos, em setembro deste ano. A prisão atendeu a um mandado de prisão preventiva, decretado pela vara crime de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador). O médico foi detido quando deixava sua casa, no bairro Brasília, e se seguia para uma unidade de saúde na cidade de Água Fria.

"A vitima esteve no plantão e registrou queixa de estupro, alegando, inclusive, que foi dopada. Então investigamos e colhemos provas que decretaou a prisão preventiva e hoje (sexta-feira) cumprimos o mandado", informou o delegado Madson Sampaio, titular da 2ª Delegacia de Feira.

O delegado disse ainda que o suspeito morava com uma adolescente de 17 anos, Segundo a denunciante, que afirma ser amiga do casal e que costumava sair com eles, o suspeito a dopou antes de cometer a agressão. "No dia do crime, ela foi convidada para ir a um restaurante e passou mal. A vitima diz que o médico teria colocado alguma remédio na bebida dela. Ela lembra de alguns fatos, como ter acordado algumas vezes e estar mantendo relações com o médico", relatou Sampaio.

A vitima foi submetida a exames de corpo de delito e, um deles, comprovou que mantiveram relações sexuais. Além disso , segundo o delegado, ela fez o reconhecimento formal do médico. "Estamos aguardando o laudo do exame toxicológico para sabermos se ela foi dopada ou não", afirmou o delegado, que tem o prazo de 10 dias para concluir o inquérito.

Humberto Araújo não quis falar com a imprensa, mas disse em depoimento que saiu com a vítima, e que, quando ela passou mal, teria chamado um táxi para levá-la para casa. "Ele nega que manteve relações sexuais com a vítima", frisou o delegado.

Caso no Acre - Esta não é a primeira vez que Humberto é denunciado de estupro. Em 2009 ele foi preso sob suspeita de ter violentado uma adolescente de 15 anos, em um hospital na cidade de Senador Guiomard, no sudeste do Acre. Na época, a jovem contou que procurou a unidade e disse que suspeitava estar com apendicite. E, lá o médico a teria abusado. Ele nega as acusações.

O delegado Madson Sampaio informou que está busca, junto à polícia e judiciário do estado do Acre, informações sobre a situação criminal do médico. Ele foi encaminhado, na tarde desta sexta, para o Conjunto penal de Feira de Santana.

